Wortgefechte zwischen Washington und Teheran

Zwischen den Regierungen in Washington und Teheran gehen die Wortgefechte weiter. Der iranische Außenminister Mohammed Sarif reagierte auf einen Twitter-Eintrag von US-Präsident Donald Trump, in dem dieser von einer Zerstörung des Iran im Kriegsfall spricht. Sarif erwiderte, dass das schon anderen Aggressoren nicht gelungen sei. Trump versuche zu erreichen, was schon Alexander der Große und Dschingis Khan nicht geschafft hätten. Großbritannien fordert beide Seiten zur Mäßigung auf. Vor allem aber solle der Iran die Entschlossenheit der USA nicht unterschätzen, sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt.