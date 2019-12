per Mail teilen

In Worms hat ein 30-jähriger Mann am Samstag im Streit einer Bekannten eine Waffe auf den Kopf geschlagen. Laut Polizei Worms floh die 30-Jährige aus der Wohnung und bat Passanten um Hilfe. Aus Sicherheitsgründen wurden Spezialkräfte hinzugezogen und die Wohnung gesichert. Der Verdächtige verließ jedoch die Wohnung vor dem Eintreffen der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Schüsse gab es keine.