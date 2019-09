Wong im US-Kongress

Joshua Wong, einer der Anführer der Protest-Bewegung in Hongkong, hat in den USA vor der Einschränkung von Freiheitsrechten in seiner Heimat gewarnt. Im Kongress in Washington sagte Wong, er schließe nicht aus, dass China sein Militär nach Hongkong schicke. Hongkongs System sei in Gefahr. Man bewege sich gefährlich nah auf einen Zustand zu, bei dem nur noch China das Sagen habe. Wong hatte vergangene Woche auch in Berlin Station gemacht. In Peking wurde daraufhin der deutsche Botschafter einbestellt.