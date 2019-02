per Mail teilen

Deutschland hat die Chance auf weit über zwei Millionen zusätzliche Wohnungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der TU Darmstadt und des Pestel-Instituts in Hannover.

Durch die Aufstockung von Bürogebäuden, Parkhäusern und Discountern könnten der Studie zufolge hunderttausende Wohnungen entstehen. Gleiches gelte demnach für die Umnutzung leerstehender Büro- und Verwaltungsgebäude.

Außerdem könnten über eine Million Wohnungen auf bereits bestehende Wohngebäude aus den 1950er bis 1990er Jahren aufgestockt werden. Insgesamt sprechen die Autoren der Studie von 2,3 bis 2,7 Millionen neuen Wohnungen, die so entstehen könnten.

Gebäudebaujahre von 1950 bis 1995 untersucht

Die für die Studie untersuchten Gebäude befinden sich allesamt in Gebieten, wo Wohnraum gemäß Baunutzungsverordnung erlaubt ist. Untersucht wurden die Baujahre 1950 bis 1995, ältere und neuere Gebäude, die für eine Aufstockung oder Umnutzung geeignet wären, wurden nicht berücksichtigt.

Die Gebäude wurden unter anderem darauf untersucht, ob Aufstockungen oder Umnutzungen technisch, bauordnungsrechtlich und wirtschaflich überhaupt machbar sind.

Neu ist dieser Ansatz nicht: Es gibt in Deutschland bereits Wohnungen, die durch Aufstockung und Umwandlung entstanden sind. Neu ist die Größenordnung von möglichen neuen Wohnungen.

Korrespondet Andreas Reuter berichtet im Audio über verschiedene Beispiele aus ganz Deutschland:

Dauer 01:10 min Wohnen im Parkhaus Andreas Reuter berichtet.

Studie von 2016 erweitert

Bereits 2016 untersuchte die TU Darmstadt die Möglichkeit der Aufstockung von Wohngebäuden. In der aktuellen Studie wurden jetzt erstmals auch Nicht-Wohngebäude mit einbezogen.

Auch in Baden-Württemberg gibt es bereits solche Wohnbauprojekte: In Freiburg wurde eine leerstehende Kirche zum Wohnhaus. Auf das Flachdach wurden zwei Etagen aufgebaut und in die historische Kirchenfassade wurden die unteren Stockwerke des Wohnhauses hineingebaut.

Über weitere Beispiele aus Baden-Württemberg berichtet Korrespondent Tobias Zacher im Audio:

Dauer 01:13 min Wohnen in Kirche und Lkw-Werk Tobias Zacher berichtet.

Anpassungen im Bauordnungsrecht gefordert

Um entsprechenden Wohnraum tatsächlich zu schaffen, fordern die Autoren der Studie Änderungen im Bauordnungsrecht sowie finanzielle Anreize.

So sollen beispielsweise die Stellplatzverordnungen durch Carsharing-Modelle ersetzt werden oder Bauvorhaben von kommunalen und genossenschaftlichen Unternehmen finanziell unterstützt werden.

Die gesamte Studie finden Sie hier:

Deutschlandstudie 2019 (TU Darmstadt, Pestel-Institut)