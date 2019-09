Das Klimakabinett der Bundesregierung muss abliefern: Am Freitag will das Gremium vorlegen, wie Deutschland die verpflichtenden Klimaziele bis 2030 einhalten will. Die Baustellen dafür sind zahlreich - wo es im Stromsektor klemmt, weiß SWR-Umweltredakteur Werner Eckert.

Wind und Sonne machen den Strom der Zukunft: Annähernd die Hälfte im Strommix stammen heute schon aus erneuerbaren Energiequellen. Trotzdem ist der Sektor weit davon entfernt, sein Ziel für 2030 zu erreichen. Dafür müsste der Treibhausgas-Ausstoß gegenüber 1990 um gut 60 Prozent reduziert werden. Bisher liegt die Reduktion aber nur bei rund 25 Prozent. Das liegt vor allem daran, dass die Kohlekraftwerke fröhlich weiterlaufen. Sie haben - jedenfalls bis zu diesem Frühjahr - Strom produziert bis zum Abwinken. Der große Überschuss wurde dann in die Nachbarländer exportiert. Das ändert sich derzeit. Deutschland sei doch bereits Vorreiter in Sachen Klimaschutz - damit wird oft die Diskussion um strengere Maßnahmen gegen den Klimawandel abgewürgt. Doch stimmt das? Sophie von der Tann aus dem SWR-Hauptstadtstudio berichtet: Dauer 1:08 min Ist Deutschland nicht schon Vorreiter beim Klimaschutz? Stimmt leider nicht, sagt Sophie von der Tann aus dem SWR-Haupstadtstudio. Denn die groß angekündigten Klimaziele für 2020 werden wir verfehlen. Zertifikate für Verschmutzungen sind teurer Denn die Kohlekraftwerke müssen für jede Tonne CO2, die sie erzeugen, Verschmutzungszertifikate kaufen - also das Recht, die Atmosphäre aufzuheizen. Das ist in der EU schon lange so. Aber die Preise für diese Zertifikate waren bislang völlig unbedeutend. Vor allem, weil zu viele dieser Zertifikate ausgegeben worden waren. In Deutschland wurden sie sogar an die Unternehmen verschenkt. Nach einigen Nachbesserungen ziehen die Preise aber nun seit einigen Monaten an. Aktuell müssen die Energieunternehmen 25 Euro je Tonne CO2 zahlen. Das verteuert die Kilowattstunde etwa um zwei Cent. Offenbar reicht das, um ihnen den Spaß an der Sache zu verderben. Die Exporte sind auf Netto-Null zurückgegangen. Ausbau von Windkraft stockt Gleichzeitig stockt aber der Ausbau der Windkraft. In diesem Jahr kann man von einem Zusammenbruch sprechen. Es wird kaum noch neu gebaut: Widerstand vor Ort, Beschränkungen und lange Genehmigungszeiten sind dafür verantwortlich, sagen Branchenvertreter und Politiker einhellig. Der Plan: Bis 2030 soll der Anteil der Erneuerbaren bei 65 Prozent liegen. So steht es im Koalitionsvertrag. Tatsächlich passt das nicht zu den Klimazielen im Energiesektor. Denn die gesamte Energiewende -inklusive Elektoautos und Wärmepumpen – wird den Stromverbrauch steigen lassen.