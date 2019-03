Wirtschaftsweise warnen vor Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank

Die Wirtschaftsweisen lassen kein gutes Haar an den Fusionsplänen von Deutscher Bank und Commerzbank. Sie warnen, dass die neue Mega-Bank so groß wäre, dass sie der Steuerzahler retten müsste, wenn sie in Schwierigkeiten gerät. Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel befürchtet außerdem, dass der Staat den Zusammenschluss aktiv unterstützen würde. Eine Fusion sei "in jeder Hinsicht eine ganz schlechte Idee" so das Urteil der Ökonomin.

Ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum haben die Wissenschaftler deutlich gesenkt. In diesem Jahr rechnen sie in Deutschland mit nur 0,8 Prozent Wachstum.