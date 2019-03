Wirtschaftsweise erwarten niedrigeres Wachstum 2019

Die Wirtschaftsweisen gehen in ihrer Konjunkturprognose davon aus, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland dieses Jahr um 0,8 Prozent steigt. Vor einem halben Jahr waren die Forscher von einem deutlich höheren Wachstum ausgegangen. 2020 soll es mit 1,7 Prozent wieder kräftiger bergauf gehen, sagen die Wirtschaftsforscher vorher. Einer der Gründe: 2020 gibt es besonders viele Arbeitstage.

Große Risiken sehen die Wirtschaftsweisen im Brexit, im schwächeren Wachstum in China und in den Handelskonflikten. Sie warnen vor einer Spirale von protektionistischen Maßnahmen, also zum Beispiel vor US-Zöllen auf deutsche Autos. In so einem Fall könne es sogar passieren, dass die deutsche Wirtschaft nicht mehr wächst, sondern schrumpft.