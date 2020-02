Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut versucht auf einer Reise nach Großbritannien, Wege für die künftigen Handelsbeziehungen zu ebnen. Begleitet wird sie dabei von Verbands- und Gewerkschaftsvertretern.

Dauer 1:49 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Was wird aus den Handelsbeziehungen zu Großbritannien? Der Brexit ist beschlossene Sache. Zum Ende des Jahres verlassen die Briten die EU. Aber was bedeutet das für Baden-Württemberg? Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ist nach London gereist, um sich ein Bild zu machen. Video herunterladen (4,5 MB | MP4)

Großbritannien ist einer der sechs wichtigsten Handelspartner Baden-Württembergs. 2018 lieferte das Bundesland Waren im Wert von rund 10 Milliarden Euro nach Großbritannien. Arbeitsmarktexperten schätzen, dass 70.000 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg eng mit dem Exportgeschäft verbunden sind. Mehr als 400 Unternehmen aus dem Land mit über 100.000 Beschäftigten sind im Vereinigten Königreich vertreten und 149 britische Firmen sind in Baden-Württemberg aktiv.

Partnerschaftsinitiative als Wegbereiter?

Grund genug für die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sich vom 18. bis zum 19. Februar 2020 auf eine zweitägige Reise nach London und Edinburgh zu begeben. Mitgereist sind 15 Vertreter von Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Wirtschaftsfördereinrichtungen sowie der British Chamber of Commerce. Die Ministerin und ihre Begleiter sind die ersten Vertreter eines deutschen Bundeslandes, die das Vereinigte Königreich seit dem Austritt am 31. Januar besuchen.

Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) macht sich im Februar 2020 in London ein Bild davon, vor welchen aktuellen Herausforderungen Unternehmen im Zuge des Brexit stehen. Leif-Henrik Piechowski/Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg

"Wir möchten mit dieser Partnerschaftsinitiative zeigen, dass wir die wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich auch weiterhin erhalten wollen – trotz Brexit" Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU)

In London und in Schottland führt die Ministerin dafür viele Gespräche: mit Politikern, Wirtschaftsverbänden sowie Vertretern deutscher Unternehmen, die Niederlassungen in Großbritannien haben.

Schreckgespenst: Harter Brexit ohne Freihandelsabkommen

In Großbritannien halten es viele für möglich, dass sich das Königreich und die EU bis Ende des Jahres nur auf ein grobes Abkommen einigen und dass Details erst in den kommenden Jahren entschieden werden. Ein harter Brexit ohne Freihandelsabkommen ist nicht ausgeschlossen, diesen Eindruck bekommen auch einige Delegationsteilnehmer auf der Reise durch Großbritannien.

Peer-Michael Dick vom Arbeitgeberverband Südwestmetall ist der Meinung, dass man auf alles vorbereitet sein müsse.

Peer-Michael Dick und Nicole Hoffmeister-Kraut setzen auf ihrer Reise auf Dialog. Leif-Henrik Piechowski / Wirtschaftsminsterium Baden-Württemberg

"Ich bin überrascht über eine gewisse härtere Linie von Großbritannien, die sich jetzt ja eins zu eins fortsetzt, wie in den Verhandlungen vor dem Brexit. Ich bin sehr gespannt, ob das bis zum Schluss so weitergehen wird." Peer-Michael Dick, Arbeitgeberverband Südwestmetall

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut hält künftig die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene für noch wichtiger als bisher und setzt auf Dialog.

"Wir müssen in Großbritannien für die Interessen der baden-württembergischen Unternehmen werben. Und klarmachen: Wir wollen die bisherigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich fortführen." Baden-Württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU)

Wie eng Firmen aus Baden-Württemberg mit Großbritannien verzahnt sind und wie sie mit der Situation umgehen, verdeutlicht sich am Beispiel des Maschinenbauers Heller und des Motorsägenherstellers Stihl.

Nürtinger Maschinenbauer Heller: "Wir würden diese Mitarbeiter einfach gerne für uns tätig sein lassen"

Seit fast 50 Jahren produziert der Nürtinger Maschinenbauer Heller, der Mitglied im Arbeitgeberverband Südwestmetall ist, auch in Großbritannien. Pro Jahr verlassen rund 200 Maschinen das Werk in Redditch, einem Vorort von Birmingham. Die meisten sind für den Export bestimmt – und zwar in Länder der Europäischen Union.

Großbritannien ist eines von fünf Ländern, in denen Heller ein Werk hat: Produziert wird auch noch in China, Brasilien und den USA und natürlich am Stammsitz in Nürtingen (Kreis Esslingen). Von dort stammen viele Teile der Maschinen, die in England zusammengebaut werden. Eine grenzübergreifende Produktion.

Klaus Winkler, Vorsitzender der Heller-Geschäftsführung, hofft darauf, dass den Belangen der Wirtschaft im britischen Parlament mehr Gehör geschenkt wird. SWR

"Wir verfügen in England über sehr gut ausgebildete, über Jahrzehnte qualifizierte Mitarbeiter. Und wir würden diese Mitarbeiter einfach gerne für uns tätig sein lassen, auch in Zukunft. Eine Standortverlagerung ist nichts, was im Handumdrehen geht und insofern für uns kurzfristig ganz sicher keine Option." Klaus Winkler, Vorsitzender der Heller-Geschäftsführung

Sollten sich EU und Großbritannien nicht auf ein umfassendes Freihandelsabkommen einigen, würden die Transportwege zwischen beiden Standorten länger werden, die Zollabfertigung würde Zeit kosten, Zölle würden erhoben, der Handel insgesamt erschwert, fürchtet Unternehmens-Chef Klaus Winkler.

Heller will die Produktion in Großbritannien ausweiten, statt 200 künftig sogar 300 Maschinen pro Jahr bauen. Doch sollte es tatsächlich einen harten Ausstieg Großbritanniens ohne Freihandelsabkommen geben, dann will Heller genau prüfen, ob im Vereinigten Königreich langfristig so weiterproduziert werden kann wie bisher.

Den Belangen der Wirtschaft sei bisher im britischen Parlament zu wenig Gehör geschenkt worden, findet Klaus Winkel und setzt genau wie die Ministerin auf Dialog:

"Ich glaube, dass in der jetzigen Situation Dialog sehr wichtig ist. Ich halte es für wichtig, dass wir unseren englischen Gesprächspartnern verständlich machen, wo unsere Sorgen sind, wo unsere Nöte sein könnten und wo auch unsere Wünsche liegen." Klaus Winkler, Vorsitzender der Heller-Geschäftsführung

Waiblinger Motorsägenhersteller Stihl: "Brexit hin Brexit her, jetzt erst recht"

Rund eine Autostunde südwestlich von London befindet sich die Niederlassung des Motorsägenherstellers Stihl. Von hier wird ganz Großbritannien beliefert, mit Motorsägen, Trennschleifern und anderen Produkten.

Großbritannien gehört zu den zehn wichtigsten Absatzmärkten des Motorsägenherstellers Stihl. SWR

Der Vorstand des Waiblinger Unternehmens sorgt sich, dass sich Großbritannien und die EU nicht auf weitergehende Handelserleichterungen einigen könnten. Bei einem harten Übergang könnte, …

"… es vielleicht eine gewisse Zeit lang an den Grenzen Chaos geben. Und wir würden unsere Kunden nicht mehr entsprechend versorgen können. Das wollen wir verhindern, indem wir dann zielgerichtet unsere Lagerbestände in Großbritannien aufbauen würden." Norbert Pick, Stihl-Vorstandsmitglied

Dafür hat das Unternehmen im vergangenen Jahr zusätzlichen Lagerplatz angemietet. So könne man gegebenenfalls eine chaotische Anfangszeit einigermaßen gut überstehen und lieferfähig bleiben.

Norbert Pick betrachtet den Brexit als Herausforderung, der sich das Familienunternehmen Stihl stellen will. SWR

Stihl exportiert rund 90 Prozent seiner Produkte. Zu den zehn wichtigsten Absatzmärkten des Unternehmens gehört Großbritannien. Eine eigene Produktion dort würde sich jedoch nicht lohnen. Vor allem Motorsägen und Trennschleifer werden ins Vereinigte Königreich exportiert. Egal was die Zukunft bringt, für das Waiblinger Unternehmen ist klar: