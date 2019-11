In einem aktuellen Städteranking landen zwei Städte in Baden-Württemberg unter den Top 10. Eine Stadt in Rheinland-Pfalz schafft es ins vordere Drittel.

Auch dieses Jahr präsentieren das Institut der deutschen Wirtschaft (IW), das Internetportal ImmobilienScout 24 und die Wirtschaftswoche ein Städteranking. Lebensqualität, Wirtschaftskraft, Wissenschaft, Immobilienmarkt und Zukunftsaussichten sind unter anderem Kriterien für die jährliche Studie. Bei der Erhebung wurden deutschlandweit alle 71 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern untersucht. Baden-Württemberg: Stuttgart und Ulm unter den Top 10 Gleich zwei Städte in Baden-Württemberg sind unter den Top 10 der besten Städte: Ulm belegt den achten Platz und Stuttgart bleibt unverändert auf dem dritten. Stuttgart profitiert von einer starken Wirtschaftsstruktur und den Autobauern. Ulm punktet mit seiner Lage an der Grenze zu Bayern. Stuttgart verliert im Vergleich zum Vorjahr einen Platz und landet in der Kategorie der zukunftsfähigen Städte nur noch auf Rang vier. Wirtschaft, Wissenschaft, Dynamik – Baden-Württemberg spielt im Ranking vorne mit. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa Rheinland-Pfalz: Mainz fällt ab, Trier steigt im Ranking Die beste der untersuchten Städte aus Rheinland-Pfalz ist Mainz. Allerdings verliert die Stadt am Rhein sechs Plätze und fällt auf Rang 19 der besten Städte. Grund sei unter anderem, dass die Stadt weniger neue Wohnungen gebaut habe, so die Studie. Das gab Minuspunkte bei der Erhebung. Außerdem seien weniger Leute zugewandert als noch beim Vergleich im vergangenen Jahr. Punkten konnte die Stadt offenbar bei der Bildung. Es gebe deutlich weniger Schüler ohne Abschluss, als in anderen Städten. Ebenfalls Pluspunkte gab es für Trier. Insgesamt fünf Plätze kletterte die Stadt nach oben und belegt jetzt Platz 48 des Rankings. Preis für die Wirtschaftskraft: In Stuttgart teuerste Bestandsmieten Deutschlands Eine andere aktuelle Auswertung beschert Stuttgart einen weniger erfreulichen Spitzenplatz. Nach einer anderen aktuellen Auswertung vom Hamburger Beratungsunternehmen F+B ist die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg für Mieter die teuerste Großstadt Deutschlands. Bei den Bestandsmieten hat die schwäbische Metropole den bisherigen Spitzenreiter München verdrängt. Im Durchschnitt zahlen die Stuttgarter inzwischen 10,41 Euro für den Quadratmeter Nettokaltmiete. Das sind fast 50 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt und gut 70 Cent pro Quadratmeter mehr als in München – dem bisherigen Spitzenreiter. Auch das Stuttgarter Umland ist vergleichsweise teuer: Beim Mietpreisvergleich-Index befinden sich mit Leinfelden-Echterdingen (Platz 3), Ludwigsburg (Platz 8), Ditzingen (Platz 10), Kornwestheim (Platz 12), Esslingen (Platz 14), Leonberg (Platz 16) und Fellbach (Platz 17) gleich sechs weitere Gemeinden aus dem Stuttgarter Speckgürtel unter den Top-20-Gemeinden mit den höchsten Nettokalt-Bestandsmieten. So entsteht der F+B-Mietpreisindex Für den Mietpreisindex vergleicht F+B die Nettokaltmieten von typischen Normalwohnungen mit einer Fläche von 65 Quadratmetern, mittlerer Ausstattung und Lage, in Gemeinden mit mindestens 20.000 Einwohnern und veröffentlichten Mietspiegeln. Diese Daten spiegeln das Niveau und die Entwicklung der Mieten im Bestand wider, also der Wohnkosten, die Deutschlands Mieter im Durchschnitt derzeit zahlen müssen. Für den Mietspiegelindex 2019 wurden nach eigenen Angaben die derzeit gezahlten Mieten für insgesamt 351 Städte und Gemeinden ausgewertet. Durchschnittliche Vergleichsmieten 2019 in deutschen Großstädten, in Euro pro Quadratmeter (Quelle: F+B-Mietspiegelindex) F+B-Mietspiegelindex 2019 Dauer 3:34 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Mietwucher in Stuttgart Seit fast 50 Jahren lebt das Ehepaar Atorf in seiner Mietwohnung in Stuttgart. Nun will der neue Eigentümer, die Schwäbische Bauwerk GmbH, das Haus modernisieren. Die Atorfs müssten dann mehr als das Doppelte an Miete zahlen. Leisten können sie sich das nicht, es droht der Auszug.