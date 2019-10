Wirtschaftsforscher gegen schwarze Null

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht Deutschland nicht in einer Konjunkturkrise. Eine solche drohe auch nicht, sagte Altmaier in Berlin. Die Wachstumsaussichten seien lediglich gedämpft - wegen Handelskonflikten und ungeklärter Brexit-Fragen. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben in ihrem Herbstgutachten die Erwartungen heruntergeschraubt. Sie gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nicht um 0,8 sondern nur um 0,5 Prozent wachsen wird. Gleichzeitig haben sie kritisiert, dass Finanzminister Olaf Scholz (SPD) an der sogenannten schwarzen Null im Haushalt festhalten will. Die Wirtschaftsforscher halten es für einen Fehler, angesichts der Konjunkturschwäche keine neuen Schulden zu machen.