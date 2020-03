per Mail teilen

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder fordert von der Bundesregierung ein Notfall-Konzept für die deutsche Wirtschaft. Aus der Corona-Krise dürfte keine zweite Finanzkrise entstehen.

"Es darf aus dem Coronavirus keine zweite Finanzkrise entstehen", sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wollen keinen Coronaschock für die deutsche Wirtschaft." Das von ihm geforderte Notfall-Konzept soll Bürgschaften, Steuerstundungen und "ganz wichtig" Kurzarbeitergeld umfassen.

In China sind wegen der Corona-Krise die Einfuhren und Ausfuhren in den ersten beiden Monaten des Jahres drastisch eingebrochen, auch mit Folgen für die deutsche Wirtschaft. Denn China ist einer der wichtigsten Absatzmärkte des Exportlandes Deutschland.

Einbruch der Exporte in China durch Corona Axel Dorloff berichtet aus China

Kassenärzte warnen vor Panikmache

Der Verband der Kassenärzte warnt unterdessen vor Panikmache wegen des Coronavirus. Überlegungen, Großveranstaltungen zu verbieten oder Schulen bundesweit zu schließen nannte Verbandschef Andreas Gassen eine hysterische Überreaktion. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, es gebe nur sehr wenige Menschen, die sich mit einem relativ milden Virus angesteckt hätten.

Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, sieht das anders. Er erwartet in den kommenden Monaten mit einem drastischen Anstieg der Fälle in Deutschland, insbesondere nach der reiseintensiven Sommerszeit. Dann erwartet Drosten eine schlagartigen Zunahme auch an schweren Corona-Fällen und fordert eine sofortige Aufstockung von Intensivbetten.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hofft, die Corona-Epidemie mit einem Impfstoff in den Griff zu bekommen. Sie will deshalb mehr Geld für die Forschung eines Impfstoffs zur Verfügung stellen.

Drastischer Anstieg der Corona-Fälle in Deutschland

Bundesweit gibt es derzeit mehr als 640 Fälle. Das sind mehr als zehnmal so viele wie eine Woche zuvor. Die meisten Fälle gibt es in Nordrhein-Westfalen, vor Bayern und Baden-Württemberg, wo auch immer mehr Schulen geschlossen bleiben.

Inzwischen beklagen immer mehr Ärzte und Krankenhäuser, dass Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel von Angestellten und Patienten gestohlen würden. Eine Klinik in Baden-Baden beklagt, sämtliche Schutzkleidung und kartonweise Desinfektionsmittel seien verschwunden.