Franzsika Giffey will nicht ihren Hut für den SPD-Vorsitz in den Ring werfen. Ob sie weiterhin Bundesfamilienministerin bleibt, ist unsicher.

Giffey kündigte an, als Ministerin aus der Bundesregierung zurückzutreten, falls die Freie Universität Berlin ihr den Doktortitel aberkennen sollte. Die Bundesfamilienministerin will auch nicht als SPD-Chefin antreten.

Giffey: Klare Haltung gegenüber Problemen

Das hat sie in einem Brief Malu Dreyer, der Interimsvorsitzenden der SPD, geschrieben. Sie habe auch in ihrer Zeit als Kommunalpolitiken immer für eine klare Haltung gegenüber Problemen gestanden, so wolle sie auch mit dieser Situation umgehen.

"Ihre Geradlinigkeit zeigt sich auch in diesem Schritt"

Giffey will demnach nicht zulassen, dass ihre derzeitige Lage die personelle Neuaufstellung der SPD überschattet. In einer ersten Reaktion, die dem ARD Hauptstadtstudio vorliegt, sagte Malu Dreyer dazu, sie schätze Franziska Giffey sehr. Die Familienministerin sei eine Sozialdemokratin durch und durch und habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. "Ihre Geradlinigkeit zeigt sich auch in diesem Schritt", so Dreyer.