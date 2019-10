Wilke-Skandal: Hessens räumt Schwachstellen ein

per Mail teilen

Der Fall des hessischen Wurstherstellers Wilke hat nach Angaben der Landesregierung Schwachstellen bei Lebensmittelkontrollen gezeigt. Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) kündigte an, das System zu verändern. Beispielsweise solle genauer geregelt werden, welche Kompetenzen die Landkreise, die Regierungspräsidien und das Land Hessen hätten und wie die Abläufe sein müssten. Außerdem werde künftig öfter unangemeldet kontrolliert, sagte die Ministerin. Keime in der Wurst des hessischen Unternehmens Wilke werden mit drei Todesfällen in Verbindung gebracht sowie mit mehr als 35 Krankheitsfällen.