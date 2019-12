per Mail teilen

In Hongkong ist es in der Nacht wieder zu gewalttätigen Protesten gegen die Regierung gekommen. Sie dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Demonstranten errichteten Straßenbarrikaden und verwüsteten mehrere Geschäfte, die Polizei setzte Tränengas und Pfefferspray ein und nahm mehrere Aktivisten fest. Gestern Nachmittag hatten zehntausende Hongkonger friedlich demonstriert. Sie forderten mehr Demokratie und eine Untersuchung der Polizeigewalt der vergangenen Monate.