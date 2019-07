Wieder Zusammenstöße in Hongkong

In Hongkong ist es erneut zu Zusammenstößen von regierungskritischen Demonstranten mit der Polizei gekommen. Polizisten feuerten Tränengas auf Aktivisten. Die Demonstranten hatten zuvor an einem Protestmarsch teilgenommen, der nicht genehmigt war. An mehreren Stellen in der Stadt errichteten sie Barrikaden. Am Samstag war es bereits zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Dabei wurden mehr als 20 Menschen verletzt und elf Demonstranten festgenommen. In Hongkong gehen seit Wochen zehntausende Menschen auf die Straße. Sie befürchten, dass ihre Freiheiten in der autonom regierten Stadt durch den Einfluss Chinas beschnitten werden könnten.