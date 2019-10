Wieder Proteste in Hongkong

In Hongkong haben erneut tausende Menschen für mehr Demokratie demonstriert. Die Behörden hatten den Protestzug zuvor verboten. Einige Demonstranten hatten eine US-Flagge dabei. Das US-Repräsentantenhaus nahm vor ein paar Tagen einen Gesetzentwurf an, der Demokratie und Bürgerrechte in Hongkong fördern soll. Außerdem sollen dorthin weder Tränengas noch Polizeiausrüstung zur Kontrolle von Demonstranten geliefert werden. Beide Gesetzentwürfe müssen noch in den Senat, außerdem müsste US-Präsident Donald Trump sie noch unterschreiben.