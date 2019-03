Wieder Panne an einem Regierungsflieger

Wieder ist ein deutscher Spitzenpolitiker wegen einer Panne an einem Regierungsflieger im Ausland gestrandet. Die Rückkehr von Außenminister Heiko Maas (SPD)aus Mali verschiebt sich voraussichtlich auf Freitagnachmittag - rund 19 Stunden später als geplant. Maas sagte, er sei mehr als 300.000 Kilometer pannenfrei geflogen, irgendwann erwische es jeden. An dem Regierungsflieger ist ein Hydraulikschaden festgestellt worden - eine Ersatzmaschine wurde angefordert. Damit setzt sich die Pannenserie bei den deutschen Regierungsfliegern fort. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Spitzenpolitiker im Ausland festgesessen - zum Beispiel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Äthiopien. Insgesamt ist die Ausfallquote der Regierungsmaschinen aber eher gering.