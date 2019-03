Wieder Gelbwesten-Proteste in Frankreich

In Frankreich haben wieder tausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Emmanuel Macron demonstriert - die 16. Woche in Folge. Kundgebungen der Gelbwesten-Bewegung fanden unter anderem in Paris, Lyon, Toulouse und Bordeaux statt. In Paris zogen Demonstrationsteilnehmer zwölf Kilometer durch die Stadt, begleitet von einem Großaufgebot der Polizei. Auf Facebook haben die Organisatoren der Gelbwesten auch Menschen in Nachbarländern Frankreichs dazu aufgerufen, mitzumachen. Zu Beginn der Protestwelle waren in Frankreich bis zu 300.000 Menschen auf die Straße gegangen. Vergangenes Wochenende waren es noch 46.000.