In Chile sind regierungskritische Proteste erneut in Gewalt umgeschlagen. Eine zentrale Kundgebung mit zehntausenden Teilnehmern in der Hauptstadt Santiago blieb zwar friedlich, aber in der Umgebung kam es zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen. Vermummte errichteten Straßensperren und das Hauptgebäude einer Universität brannte aus. In Chile demonstrieren die Menschen seit drei Wochen für mehr Gerechtigkeit und eine neue Verfassung.

Dauer 0:53 min Demonstranten bewerfen Polizei mit Steinen Hunderte Demonstranten versammelten sich auf den zentralen Plätzen im ganzen Land. Die Polizei setze Wasserwerfer und Tränengas ein.