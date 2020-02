Sauen werden in rund 7.400 Betrieben in Deutschland gehalten. Aber 85 Prozent der Tiere stehen in den Großbetrieben mit mehr als je 1.000 Sauen. Die Ferkelerzeuger in Baden-Württemberg und vor allem in Rheinland-Pfalz sind im Schnitt deutlich kleiner. Aber im Osten Baden-Württembergs - vor allem in Hohenlohe - hat dieser Produktionszweig für etwa 100 Höfe eine hohe Bedeutung.