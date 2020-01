Meisen brüten, Bäume schlagen aus, Schmetterlinge schlüpfen: Die Temperaturen im Januar sind bislang kaum winterlich. Für Tiere und Pflanzen kann das zum Problem werden.

Morgens zwitschern schon wieder die Vögel, Eichhörnchen flitzen durch die Gegend und die dicke Winterjacke kann bei zweistelligen Temperaturen auch an der Garderobe bleiben. Diese Januartage fühlen sich eher wie Ende März an, so frühlingshaft kommen sie daher. Aber was macht das milde Wetter mit der Natur?

Kälteeinbrüche sind umso gefährlicher

Wenn die Meise morgens schon singt und ankündigt, dass sie demnächst brüten will, dann klingt das schon richtig nach Frühling. Das Problem ist nur: Der Januar ist eigentlich viel zu früh zum Brüten. Bleibt es also in den nächsten Tagen und Wochen so mild, dann geht das Gebrüte los.

Geht alles glatt, schafft das Paar drei Mal Nachwuchs in einem Sommer – für die Art gut, für die einzelnen Vogelpaare aber eine kräftezehrende Angelegenheit. Hinzu kommt: Sollte es doch noch zu einem Kälteeinbruch kommen, wird die erste Brut diesen wohl nicht überleben.

Auch die Nahrungssuche ist für Tiere zu dieser Jahreszeit ein Problem. Schmetterlinge zum Beispiel, die jetzt wegen der milden Temperaturen schon losfliegen, könnten verhungern, weil die Pflanzen, von denen sie sich ernähren, noch nicht blühen.

Vorsicht vor Frühblühern

Ähnlich riskant sind die milden Temperaturen für die Bäume und Sträucher, die jetzt schon austreiben oder sogar blühen. Das merken zuallererst die Menschen, die etwa auf Haselpollen reagieren. Denn die blühen zum Teil schon seit Dezember wieder und verlängern so die Leidenszeit der Allergiker.

dpa Bildfunk picture alliance/Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Aber auch für die Bäume und Pflanzen kann das Folgen haben. Bei einem Kälteeinbruch erfrieren Knospen und Blüten. Nur die stärkeren Pflanzen schaffen es dann, noch einmal auszutreiben, für andere war's das in diesem Jahr.

Langfristige Folgen noch nicht absehbar

Wenn so ein milder Winter nur ein oder zwei Mal vorkommt, ist das in der Regel kein Problem. Sollten das Wetter aber zum Dauerzustand werden, dann wird sich die Natur ändern. Arten, die weniger regenerationsfähig sind, könnten verschwinden. Andere, die mit den veränderten Verhältnissen besser zurechtkommen, werden sich durchsetzen.

Wer aber geht, wer bleibt und wer vielleicht kommt, das lässt sich noch nicht sagen.