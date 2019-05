Bisher sorgen Drohnen oft für Probleme im Luftverkehr, wenn sie Flughäfen zu nahe kommen. Das Unternehmen "Droniq" will sie zu einem Teil der kommerziellen Luftfahrt und dadurch sicherer machen.

Drohnen sollen sicher unterwegs sein

Zur Luftfahrt der Zukunft gehören Drohnen dazu - davon ist die Deutsche Flugsicherung überzeugt. Aber damit sie sicher unterwegs sind und keine Gefahr für Flugzeuge darstellen, müssen Fluglotsen sie orten können. Drohnenexperte Thilo Vogt erklärt im SWR-Interview: "Alle Teilnehmer im Luftverkehr müssen voneinander wissen. Bei Drohnen ist das heute so nicht gegeben. Sie werden auf Sicht gesteuert, man kann sie nicht orten mit den Systemen, mit denen wir als Flugsicherung heute arbeiten."

Dauer 03:51 min DFS-Drohnenexperte Thilo Vogt zum neuen Unternehmen "Droniq" Der Drohnen-Experte der Deutschen Flugsicherung, Thilo Vogt, im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Andreas Böhnisch

Mobilfunknetz zur Ortung von Drohnen geeignet

Um die Ortung möglich zu machen, will das neue Unternehmen "Droniq" die Fluggeräte mit SIM-Karten ausstatten, so dass sie sich mit dem Mobilfunknetz verbinden und Flugdaten in Echtzeit übermitteln können.

Das Netz in Deutschland sei dafür geeignet, so Vogt im SWR, das hätten Tests ergeben: "Es wird nicht der alleinige sein - in der Luftfahrt geht man immer auf redundante Systeme, das hat sich bewährt. Aber schon heute haben unsere Tests mit Mobilfunk gezeigt, wenn man sich 50 bis 150 Meter über Grund bewegt, dass dort die Abdeckung interessanterweise besser ist als am Boden." Weitere Möglichkeiten zur Ortung seien etwa Satellitenkommunikation oder Technik aus dem Segelflieger-Bereich.