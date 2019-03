Werteunion für Kanzlerinnenwechsel

per Mail teilen

Nach Ansicht des Vorsitzenden der konservativen Werteunion, Alexander Mitsch (CDU), sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Amt bald an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer abtreten. "Es wäre für die Union das Beste, wenn Frau Merkel ihr Amt geordnet und möglichst bald übergebe", sagte Mitsch der "Passauer Neuen Presse". Die CDU-Chefin könne dann mit einem erneuerten Kabinett den notwendigen Politikwechsel für Deutschland einleiten - besonders in der Einwanderungs- und Wirtschaftspolitik. In den vergangenen Tagen hatten mehrere CDU-Politiker Spekulationen des Koalitionspartners SPD über einen vorzeitigen Kanzlerinnenwechsel verärgert zurückgewiesen.