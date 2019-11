Pflegedienste, Feuerwehren und die Bundeswehr - sie alle haben mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Die CDU diskutiert, ob eine allgemeine Dienstpflicht in sozialen Bereichen sinnvoll wäre.

Die CDU will auf Anregung von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in einem Werkstattgespräch über eine allgemeine Dienstpflicht beraten.

Kramp-Karrenbauers Vorschlag zielt darauf ab, dass Männer und Frauen einen solchen Dienst bei der Bundeswehr, aber auch in der Pflege, bei der Feuerwehr oder beim Technischen Hilfswerk absolvieren sollen - also in Bereichen, in denen heute schon freiwillige Dienste erbracht werden können.

Im Audio hören Sie, wie Kramp-Karrenbauer ihren Vorschlag begründet.

Vorteil der Idee wäre, dass Bereiche, die momentan als besonders dünn besetzt gelten – wie die Altenpflege – damit gestärkt werden könnten.

Deshalb wäre eine Einführung nicht ganz einfach

An dem Vorschlag von Parteichefin Kramp-Karrenbauer gab es aber auch Kritik - zum Beispiel von FDP-Chef Christian Lindner. Er erklärte, der Staat solle nicht als Vormund oder Erzieher auftreten. Aus Sicht der FDP verstoße eine Dienstplicht gegen das Grundgesetz.

Tatsächlich wäre für die Einführung einer solchen allgemeinen Dienstpflicht, wie sie Kramp-Karrenbauer gerne hätte, wohl eine Änderung des Grundgesetzes nötig. Auch über diesen Aspekt will die CDU bei ihrem Werkstattgespräch beraten.

Kann das Grundgesetz für eine allgemeine Dienstpflicht geändert werden? Ja, könnte es. Dazu wäre in Bundestag und Bundesrat jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Diese ist derzeit allerdings nicht absehbar. Eine Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung schlägt als Optionen vor, die Einschränkung "herkömmlich" in Artikel 12 zu streichen oder den Artikel entsprechend zu erweitern. Eine andere Möglichkeit wäre, einen eigenen Grundgesetz-Artikel für die allgemeine Dienstpflicht einzuführen. "Die Dienstpflichten dürften die betroffenen Männer und Frauen nicht unverhältnismäßig belasten, ihren unantastbaren Bereich menschlicher Freiheit nicht verletzen", so die Analyse.

Vom Wehrdienst zum Bundesfreiwilligendienst zur Dienstpflicht?

Nach dem Aus der Wehrpflichtarmee, die als bürgernah galt (Stichwort: Bürger in Uniform), und damit des Zivildienstes im Jahr 2011, wurde der Bundesfreiwilligendienst eingeführt. Der zählt nach Angaben des Bundesjugendministeriums zur Zeit jährlich mehr als 40.000 Absolventen, darunter nicht nur Jugendliche. Grundidee ist ein freiwilliges Engagement für die Gesellschaft, eine Stärkung der Bürgergesellschaft und damit eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Pflicht ist das nicht.