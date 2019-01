per Mail teilen

Werbung für Abtreibungen ist verboten. Die SPD will das ändern, die CDU allerdings nicht. Unklar ist momentan vor allem, wann und inwiefern der Paragraf verändert werden könnte.

Die große Koalition will den Strafrechtsparagrafen zum Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche reformieren. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sagte nach mehrstündigen Beratungen der zuständigen Bundesminister am Mittwochabend in Berlin, eine rechtliche Neuregelung solle festlegen, dass und wie Ärzte und Krankenhäuser künftig darüber informieren können, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Werbung dafür dürfe es aber auch künftig nicht geben.

Der Streit rund um den Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches läuft seit einem Dreivierteljahr. Und obwohl es zwischenzeitlich so aussah, als ob die SPD eine Kompromisslösung anzubieten hätte, wird das Thema die Abgeordneten wohl noch im kommenden Jahr beschäftigen: Die Ministerrunde, die am Mittwoch zusammensaß, ging ergebnislos zu Ende. Berichten zufolge gab es auf die Runde allerdings noch Telefongespräche.

Viele Bürger haben sich in der Vergangenheit gegen den Gesetzesparagraphen ausgesprochen, der das Werbeverbot für Abtreibungen regelt.

Der Kompromiss der SPD soll sicherstellen, dass Frauen in Notsituationen schneller an Informationen kommen. Außerdem sollen Ärzte, die über Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch informieren, nicht kriminalisiert werden.

Wie könnte so ein Kompromiss aussehen?

Dabei gibt es mehrere Ideen, wie so ein Kompromiss aussehen könnte, ohne den Paragrafen ändern zu müssen. Aus der CDU kam beispielsweise der Vorschlag, im Internet eine Liste von Ärzten zu veröffentlichen, die Abtreibungen vornehmen. Zudem kursiert ein weiterer Vorschlag, der Ärzten in der Beratungspraxis ebenfalls mehr Spielraum geben soll - auch ohne das Gesetz zu ändern.

Konservative wollen Verbot beibehalten

Die SPD hatte auf Korrekturen am Paragraph 219a gedrängt. SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles zeigte sich bereits vor der Fraktionssitzung optimistisch, dass die zuständigen Minister in dieser Woche eine Lösung im Streit um das Werbeverbot für Abtreibungen finden werden. Sie hatte versprochen, noch im Herbst eine Lösung für die Problematik zu finden. Das wird jetzt wohl nicht mehr passieren.

Sie kündigte am Mittwoch zudem an, die SPD-Fraktion werde sich dann im Januar mit dem entsprechenden Gesetzentwurf beschäftigen. Ähnlich hatte sich zuvor für die Union Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer geäußert.

Weite Teile der Union, allen voran die neue CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, haben sich schon im Vorfeld dagegen ausgesprochen, das Werbeverbot für Abtreibungen abzuschaffen. Grüne, Linke und FDP wollen dagegen die Streichung des Paragrafen 219a.

Warum wird über den Paragrafen diskutiert?

Auslöser für die Debatte: Das Amtsgericht Gießen hatte die Ärztin Kristina Hänel Ende 2017 wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe verurteilt. Lebensschützer hatten auf ihrer Homepage entdeckt, dass sie Abtreibungen anbietet und sie angezeigt. Inzwischen laufen auch gegen andere Ärzte Verfahren.