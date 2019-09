per Mail teilen

Nur noch bis zum Abend können sich Bewerber und Bewerberinnen für den SPD-Vorsitz melden. Acht Zweierteams stehen bisher fest. Ob Satiriker Jan Böhmermann antritt, ist nicht sicher.

Acht Männer, acht Frauen, jeweils zu Pärchen verbandelt - das aktuelle Kandidatenfeld im Rennen um den SPD-Parteivorsitz. Es sieht also schon mal ganz nach einer Doppelspitze aus. Es stehen zwar noch vier männliche Einzelkandidaten auf der Liste - ihnen werden allerdings kaum Chancen eingeräumt.

Im Audio hören Sie, wofür die einzelnen Kandidatenpaare stehen und welche Chancen sie haben:

Dauer 2:53 min SPD-Bewerbungsfrist endet - wer tritt an? Bis 18 Uhr kann sich noch melden, wer Vorsitzender der SPD werden will – und bis dahin haben die Bewerber auch Zeit, sich die nötige Unterstützung zu organisieren. Acht Kandidaten-Paare haben die schon.

Wie es mit der Personalie Jan Böhmermann aussieht, ist nicht ganz klar. Der Satiriker hatte angekündigt, SPD-Chef werden zu wollen - ohne allerdings Parteimitglied zu sein. Am Samstag erklärte Böhmermann, dass er nunmehr SPD-Mitglied in Köthen in Sachsen-Anhalt sei.

"Ich danke meinem neuen Ortsverein Köthen für die schnelle und skrupellose Bestätigung meiner Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands." Jan Böhmermann auf Twitter

Unter den Bewerbern sind die Groko-Gegner klar in der Mehrheit. Die Haltungen zur Großen Koalition schwanken bei den meisten Bewerbern zwischen ambivalent bis skeptisch. Nur das Duo aus Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der Landtagsabgeordneten Klara Geywitz aus Brandenburg steht eher für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Union.

Scholz und wer?

Scholz und Geywitz gelten zugleich als aussichtsreichste Bewerber. Aber auch dem Duo aus dem früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und der baden-württembergischen Abgeordneten Saskia Eskens werden durchaus Chancen eingeräumt. Sie wurden am Freitag vom Landesvorstand des mitgliederstärksten SPD-Landesverband in Nordrhein-Westfalen nominiert. Auch die Jusos unterstützen das Paar. Walter-Borjans hatte sich mit seinem Kampf gegen Steuerflucht ins Ausland einen Namen gemacht.

Boris Pistorius, Innenminister aus Niedersachsen, der gemeinsam mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping antritt, könnte ebenfalls das Rennen machen. Beide sind durchaus anerkannt, wenn auch - bisher - wenig bekannt.

Weiterhin sind der Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach aus NRW und seine Doppel-Partnerin, die Umwelt-Politikerin Nina Scheer nominiert. Sie wollen die SPD ökologischer und linker machen. Die GroKo wollen sie auf jeden Fall verlassen.

Erstes Bewerberduo

Ebenfalls mit Beteiligung aus NRW gehen die ehemalige Landesfamilienministerin Christina Kampmann und der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, ins Rennen. Die beiden kommen zwar aus der zweiten Reihe, hatten ihre Kandidatur aber als erste angemeldet und sind ziemlich aktiv: Sie wollen eine inhaltliche Neuausrichtung und eine Parteireform. Sie sind eher dem linken Parteiflügel zuzurechnen.

Auch SPD-Vizechef Ralf Stegner und die Grande Dame der SPD, Gesine Schwan, haben ihre Kandidatur angemeldet. Ebenso wie die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange, und der Oberbürgermeister von Bautzen, Alexander Ahrens. Lange ist bereits 2018 als Kandidatin für den SPD-Vorsitz angetreten. Damals machte bekanntlich Andrea Nahles das Rennen.

Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und Chefökonom der Gewerkschaft Verdi, Dierk Hirschel, treten an, um der SPD wieder ein linkes Profil zu geben.

Noch weitere Bewerber auf der Liste

Die Liste umfasst noch weitere Bewerber, aber offiziell nominiert ist nur, wer von mindestens fünf Unterbezirken oder einem Bezirks- oder Landesverband unterstützt wird. Nur sie dürfen sich dem Mitgliedervotum stellen. Das ist bei allen acht Zweierteams der Fall.

Ab Mittwoch stellen sich die Bewerber auf 23 Regionalkonferenzen den SPD-Mitgliedern vor, die dann in einem Mitgliederentscheid über den Vorsitz ihrer Partei abstimmen. Endgültig gewählt werden sollen die neuen SPD-Chefs auf einem Parteitag im Dezember.