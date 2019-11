Wer auf Reha warten muss, darf länger in Klinik bleiben

per Mail teilen

Wer nach einem Krankenhausaufenthalt auf seinen Reha-Platz warten muss, darf unter bestimmten Voraussetzungen bis zu dem Zeitpunkt in der Klinik bleiben. Das hat das Bundessozialgericht entschieden. Im vorliegenden Fall ging es um einen lungenkranken Mann, dessen Klinikbehandlung zehn Tage vor Beginn einer Anschluss-Reha endete. Weil der Patient auch in der Übergangsphase beatmet werden musste, blieb er so lange im Krankenhaus. Das verursachte Kosten von gut 10.000 Euro, die die Kasse nun bezahlen muss.