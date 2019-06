per Mail teilen

Vor seinem Staatsbesuch in London hat US-Präsident Donald Trump in zwei Interviews nicht mit Empfehlungen für die Briten gespart. Auf einen Brexit ohne Deal würde er es ankommen lassen.

Der britischen Zeitung "Sunday Times" erklärte Trump, dass die britische Regierung beim Austritt aus der EU auf bessere Bedingungen pochen solle. Gäbe die EU nicht nach, solle der künftige Premierminister die Verhandlungen beenden und auch die Rechnung nicht bezahlen. Die Kosten, die das Königreich für die Trennung aufbringen soll, liegen bei etwa 45 Milliarden Euro.

"Wenn Du nicht den Deal kriegst, den Du möchtest, wenn Du keinen fairen Deal kriegst, dann gehst Du raus." US-Präsident Donald Trump

Wer die Verhandlungen vorantreiben könnte, dafür hat der US-Präsident ebenfalls einen Tipp: Er würde Nigel Farage an den Austrittsverhandlungen beteiligen. Der Rechtspopulist war Chef der Ukip-Partei und hat mittlerweile den Vorsitz der neugegründeten Brexit-Party inne.

Die USA stehen als Handelspartner bereit

In einem Brexit ohne Deal sieht Trump keinen Verlust. In diesem Fall wäre der Weg frei für ein Handelsabkommen mit den USA.

Wie der US-Präsident sich das vorstellt, hören Sie im Audio.

Dauer 01:06 min Bei einem No-Deal-Brexit stehen die USA als Handelspartner bereit Trump empfiehlt schnellen Brexit

Zuvor hatte Trump gegenüber der Boulevardzeitung "The Sun" Ex-Außenminister Boris Johnson gelobt, der in seinen Augen einen "exzellenten Premierminister" abgeben würde. In Personalfragen anderer Länder mischen sich ausländische Staatsgäste normalerweise nicht ein.

Theresa May hat für Mitte Juni ihren Rückzug als Premierministerin angekündigt. Der ehemalige Londoner Bürgermeister Johnson hatte sich selbst als Nachfolger ins Gespräch gebracht.

Stimmung mit irreführenden Angaben

Johnson ist umstritten, weil er vor dem Referendum mit irreführenden Angaben Stimmung gemacht hatte. So hatte er behauptet, dass Großbritannien jede Woche 350 Millionen Pfund an die EU schicke. Dabei hatte Johnson nicht berücksichtigt, dass von der EU auch Geld an das Königreich zurückfließt.