Kinder und Jugendliche werden für einen Krieg im Namen der Religion mobilisiert. Was geht in ihren Köpfen vor? Mit dieser Frage setzt sich Filmemacher Talal Derki in seiner preisgekrönten Dokumentation "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" auseinander.

Krieg, Hass, Rache und Vergeltung - das alles sind Themen in Derkis Dokumentation "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats". Mehr als zwei Jahre begleitete der Filmemacher eine radikal-islamistische Familie in seiner Heimat Syrien.

SWR Koproduktion „Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" Die SWR Koproduktion „Of Fathers and Sons" von Talal Derki erzählt aus dem Inneren einer radikalislamischen Familie, wie Kinder vom eigenen Vater zu Hass, Krieg und Gewalt erzogen werden. 2019 ist der Dokumentarfilm für den Deutschen Filmpreis nominiert.



Kalifat auf den Schultern der Kinder schaffen

In 99 Minuten erzählt er ihre Geschichte - und richtet seinen Blick dabei hauptsächlich auf die Kinder. Der Film liefert einen einzigartigen Einblick in eine Kindheit, die von der systematischen Heranführung an radikal-islamistisches Gedankengut geprägt ist. "Of Fathers and Sons" zeigt eindrücklich, wie Familien ein Kalifat auf den Schultern der kommenden Generation schaffen wollen.

Dokumentation wurde für Oscar nominiert

Derkis Dokumentation ist bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem beim Sundance Film Festival. "Of Fathers and Sons" wurde auch für einen Oscar nominiert, ging hier aber leer aus. SWR-Intendant Peter Boudgoust sagte damals über die Nominierung:

"Der SWR ist seit jeher dem Dokumentarfilm verpflichtet. Die Nominierung in dieser Königsdisziplin zeigt, was unser freier Rundfunk tagtäglich leistet: herausragenden Journalismus, wahrhaftige Information, hautnah erzählt." Peter Boudgoust, SWR-Intendant

Jetzt darf sich Talal Derki über den Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" freuen. Außerdem gewann Anne Fabini für "Of Fathers and Sons" den Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Bester Schnitt".