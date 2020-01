per Mail teilen

Bei Wohnungsanzeigen oder Besichtigungen machen manche Vermieter klar: Die Wohnung geht "an Deutsche". Wer solche Diskriminierungsfälle schon erlebt hat, kann das melden und sogar vor Gericht gehen.

Nachname, Aussehen oder eine sichtbare Religionszugehörigkeit - nach Einschätzung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes fühlen sich etwa 70 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche diskriminiert.

Während in Telefoninterviews weniger benachteiligt werde, komme es vor allem in persönlichen Bewerbungsgesprächen zu Diskriminierung, heißt es in der Studie.

Dauer 4:07 min Remzi Uyguner: "Anonyme Bewerbungen ermöglichen" SWR-Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich im Gespräch mit Remzy Uyguner von der Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt

Diskriminierungserfahrungen - das können Sie tun

Remzi Uyguner von der Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt rät Menschen, die bei der Wohnungssuche schon mal diskriminiert wurden - und etwas dagegen unternehmen wollen, die Situation möglichst genau zu dokumentieren.

Situation dokumentieren, Zeugen benennen

Das sei für den Erfolg einer juristischen Auseinandersetzung sehr wichtig. Alles, was passiert ist, muss möglichst genau aufgeschrieben werden. Wo? Wann? Was konkret? Gibt es Zeugen? Gibt es zum Beispiel einen Brief- oder Mailwechsel mit dem Wohnungsanbieter? Falls telefoniert wurde, müssen die Inhalte ebenfalls genau aufgeschrieben werden.

Augsburg, 12. Dezember 2019: Vermieter wegen Diskriminierung verurteilt Wegen Diskriminierung eines aus Afrika stammenden Mietinteressenten musste ein Wohnungseigentümer in Augsburg 1.000 Euro Entschädigung an den Interessenten zahlen. Das Amtsgericht Augsburg entschied zudem, dass der Vermieter nicht noch einmal ein Inserat mit einer Formulierung aufgeben dürfe, wonach er nur "an Deutsche" vermiete. Ansonsten droht dem Eigentümer ein hohes Ordnungsgeld. Das Gericht gab damit der Klage des aus Burkina Faso stammenden Interessenten vollständig statt. (Az.: 20 C 2566/19)

Reaktives Testing: zum Beispiel Namen ändern

Zunehmend greifen Menschen, die eine Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe erleben, auf die Möglichkeit eines reaktiven Testings zurück. Sie stellen die Bewerbungssituation möglichst genau nach und ändern bei der nächsten nur das Merkmal, bei dem sie eine Diskriminierung vermuten.

Sie ändern zum Beispiel den türkisch klingenden Namen und benutzen stattdessen einen fiktiven, deutsch klingenden Namen, mit dem sie sich auf dieselbe Wohnung bewerben. Alle anderen Angaben, wie Einkommen, Alter oder Anzahl der Kinder, lassen sie gleich.

Besichtigungstermin - Wer bekommt die Wohnung? dpa Bildfunk picture alliance / Lukas Schulze/dpa

Beratungsstelle aufsuchen, die helfen weiter

Unabhängige Antidiskriminierungsberatungsstellen bieten professionelle und kostenlose Beratung an und zeigen Alternativen auf. Die Gespräche finden vertraulich statt, auf Wunsch anonym. Die Mitarbeiter der Beratungsstellen schreiben im Auftrag der Wohnungssuchenden unter anderem Beschwerdebriefe, sie begleiten sie bei Gesprächen und unterstützen Sie bei Gerichtsprozessen.

Auf den Seiten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) und des Antidiskriminierungsverbands Deutschland (advd) gibt es Informationen über Beratungsstellen.