Brauche ich das wirklich? Wie oft werde ich es wohl verwenden? Mit solchen Fragen beschäftigen sich sogenannte Minimalisten. Nachhaltigkeit und Konsumverzicht prägen ihren Alltag.

Unverpackt einkaufen

Lebensmittel sollten in so wenig Plastik wie möglich verpackt sein, sagt Korinna Schmitz. Deshalb geht sie gerne im Stuttgarter Unverpackt-Laden „Schüttgut“ einkaufen. Nudeln, Kaffee, Kichererbsen, aber auch Waschmittel oder Natron: hier kann sie sich alles, was sie zum Leben braucht in ihre eigenen, mitgebrachten Behälter füllen. Außerdem ernährt sie sich größtenteils vegan. Ernährung spielt eine wichtige Rolle in ihrem Lebenskonzept, erzählt sie.

Dauer 0:43 min Unverpacktladen Korinna Schmitz im Unverpacktladen

Nachhaltig auf Reisen

Die Studentin liebt es zu reisen, neue Länder und Kulturen zu entdecken. Auf ihren Reisen lebt sie stets nach dem Motto „Weniger ist mehr“. Dabei ist sie ausschließlich mit Handgepäck unterwegs. Flüssiges Shampoo und Duschgel ersetzt sie deswegen durch feste Seifen. Dies sei nicht nur nachhaltig und spare Verpackungsmüll, sondern auch bei der Security sehr praktisch. Trotz wenig Gepäck hat sie dann aber doch eigentlich immer das Gefühl, zu viel eingepackt zu haben, sagt sie. Ihre Erfahrungen und jede Menge Tipps rund ums nachhaltige Reisen teilt sie auf ihrem Blog „Explorer on a Budget“.

Befreiendes Gefühl

Sie hat das Gefühl, einen freieren Kopf zu haben, seit sie mit weniger lebt, sagt sie. Vor allem bleibe so mehr Platz für Kreativität.

„Menschen mögen mich auch, wenn ich meinen Second-Hand-Pulli trage.“ Korinna Schmitz

Definieren kann sie Minimalismus nicht. Da spielt einfach zu viel mit rein, sagt sie.

Konsumstreik

Gero Gröschel definiert Minimalismus als die Einsicht, dass die Art und Weise, wie wir einkaufen und wegwerfen, keine langfristige Lösung für unseren Planeten Erde ist. Es sei wichtig, umzudenken. Eine Reise nach Nepal hat Gröschel zum Minimalismus inspiriert.

Er ist Fotograf und hat sich sein Büro zuhause eingerichtet. Die Tischplatte seines Schreibtischs hat er vom Sperrmüll, die Tischbeine sind selbst geschreinert. Lediglich ein paar Regale hat er sich vor Jahren noch selbst gekauft. Alles weitere in seiner Wohnung hat er Second-Hand erworben, geschenkt bekommen oder vom Sperrmüll. Etwas Neues kommt ihm schon lange nicht mehr in die Wohnung!

„Da bin ich schon länger in einem (…) Konsumstreik!“ Gero Gröschel

Ressourcen

Dabei geht es auch um Ernährung, sagt Gröschel. Er selbst habe sich lange Zeit sehr sorglos ernährt. Dann hat er angefangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und festgestellt: die Menge an verbrauchten Ressourcen, die mit Fleischkonsum einhergehen, kann er nicht mit sich vereinbaren. Heute lebt er vegetarisch.

Teilen statt kaufen

Gewisse Dinge braucht man so selten, die muss man nicht selbst besitzen. Sie können geteilt oder ausgeliehen werden. Wer Werkzeug braucht, kann die offene Werkstatt „Hobbyhimmel“ aufsuchen. Hier arbeitet Timo Nendel. Auch er ist Befürworter des Minimalismus. Dies sei die Reduzierung auf das Wesentliche, sagt auch er. Als Minimalist bezeichnet er sich aber selbst nicht.

„Ich bezeichne mich gerne als gar nichts. Außer das wissenschaftlich Nachweisbare, dass ich ein Mensch bin.“ Timo Nendel

Ihm sind Nachhaltigkeit und der Schutz unserer Erde ebenfalls wichtig. Vor allem aber auch die Reflexion des eigenen Konsums. Er selbst komme aus einem sehr konsumorientierten Haushalt. Alle paar Jahre wurden die Autos ersetzt, Schränke und Schubladen waren voll. „Von außen sah es ganz ordentlich aus aber hat man irgendwas aufgemacht, ist einem das Zeug entgegengefallen“, sagt er.

Hobbyhimmel - eine offene Werkstatt in Stuttgart SWR

Glück kann man nicht kaufen

Seine Eltern haben dafür hart gearbeitet. Glücklich, da ist Timo sich sicher, macht dieser Konsum langfristig aber nicht. Er beobachte Menschen, die immer zu materiellen Dingen hinterherrennen in dem Glauben, durch sie vollständig und glücklich zu sein. „Und man investiert doch einen wesentlichen Teil seiner Zeit für Geld, was man dann wieder für irgendwelchen Kram ausgibt“, sagt er.