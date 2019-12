Weniger illegale Einreisen in die EU

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen ist in diesem Jahr offenbar deutlich gesunken. Nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex dürften bis Jahresende rund 120.000 Menschen unerlaubt in die EU eingereist sein. Im Vergleich zum Vorjahr waren das zehn Prozent weniger. Frontex-Chef Fabrice Leggeri sagte, es gebe aber weiter Probleme, weil etliche Flüchtlinge in mehreren Ländern Asylanträge stellten. Auch Rückführungen und die Registrierung von Asylsuchenden funktioniere noch nicht einwandfrei.