3.000 Mitarbeiter der Geld- und Werttransportbranche haben am Mittwoch bereits gestreikt. Nun ruft die Gewerkschaft Verdi die 12.000 Beschäftigten der Branche dazu auf, ihren Streik am Donnerstag fortzusetzen. Kunden und Verbraucher dürften den Streik vielerorts spüren..

Viele Geldautomaten und Banken haben am Mittwoch wegen Warnstreiks der Geldtransporter-Fahrer kein frisches Bargeld bekommen. Bundesweit seien Hunderte Transporte ausgefallen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes der Deutschen Presse-Agentur. Es seien mehr Fahrer von Geldtransportern, Geldzähler und Vorbereiter in den Warnstreik getreten, als die Gewerkschaft erwartet habe. Zahlreiche Banken bekamen somit kein frisches Bargeld, Händler konnten teilweise die Tageseinnahmen nicht abholen lassen.

Streiks werden fortgesetzt

Für Donnerstag rief Verdi erneut bundesweit zu Warnstreiks auf. Am Mittwoch beteiligten sich den Gewerkschaftsangaben zufolge bereits 3.000 Beschäftigte. "Flächendeckend halten sich die Auswirkungen für Verbraucher in Grenzen", sagte Silke Wollmann, Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW). Vor allem in den östlichen Bundesländern sei die Streikbeteiligung vielerorts gering oder sogar bei null gewesen. In Bayern dagegen fielen nach Angaben des zuständigen Verdi-Vertreters rund 80 Prozent der geplanten Geldtransporte aus.

Die Warnstreiks sollen am Donnerstag weitergehen. NICHT MEHR VERWENDEN - picture-alliance / dpa

"Es gibt keine Bargeldknappheit im Handel oder überlaufende Tresore in den Supermärkten - auch nicht bei drei Streiktagen", sagte Wollmann. Es könne aber passieren, dass einem Automaten mal die Scheine ausgingen und Kunden dann zum nächsten müssten.

Worüber streiten Arbeitnehmer und -geber?

Mit den bundesweiten Warnstreiks will Verdi den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Die Tarifverhandlungen für die 12.000 Beschäftigten der Branche werden an diesem Donnerstag und Freitag in Berlin fortgesetzt. Die Arbeitgeberseite geht mit ihrem jüngsten Angebot in die Verhandlungen. Es sieht unter anderem bundesweit für den Bereich Geld- und Werttransport eine Erhöhung des Stundenlohns rückwirkend zum 1. Januar um 40 Cent vor und nochmals zum 1. Januar 2020 um 50 beziehungsweise 40 Cent je nach Region. In einigen Regionen soll es dazwischen eine weitere Anhebung geben.

Verdi fordert hingegen eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro für zwei Jahre in Folge sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern. Laut Verdi liegen die Gehälter für die Geldzähler und Geldtransportfahrer im Osten bei 1800 bis 2400 Euro und im Westen bei 2200 bis 2900 Euro brutto pro Monat. Außerdem soll der Tarifvertrag für die gesamte Branche verbindlich werden.