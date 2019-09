Weniger Waldbrände im Amazonas-Gebiet

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe hat eine Veranstaltungsreihe begonnen, die auf die Belange von psychisch erkrankten Menschen aufmerksam macht. Dabei berichten unter anderem Betroffene von ihrer Krankheitsgeschichte. Depression, Alkoholerkrankung und Schizophrenie zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Bis Ende Oktober befassen sich 24 Veranstaltungen mit dem Thema. Veranstaltet wird die Reihe vom Gemeindepsychiatrischen Verbund der Stadt Karlsruhe und im Landkreis Karlsruhe. Ihr Ziel ist es, die Stigmatisierung psychisch kranker Menschen abzubauen. Die Veranstaltungsreihe mit Filmvorführungen, Vorträgen und Ausstellungen findet anlässlich des Welttages der seelischen Gesundheit am 10. Oktober statt. Zum Auftakt gab es am Samstag auf dem Marktplatz in Bretten mehrere Infostände und Besucheraktionen. mehr...