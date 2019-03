Weniger Arbeitslose im Februar

Die Zahl der arbeitslos Gemeldeten ist im Februar auf rund 2,4 Millionen zurückgegangen. Das waren 33.000 Jobsucher weniger als im Januar und 173.000 weniger als vor einem Jahr. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,3 Prozent.

In Baden-Württemberg waren vergangenen Monat so wenig Menschen arbeitslos, wie seit fast 20 Jahren nicht. Die Quote sank auf 3,2 Prozent. Auch in Rheinland-Pfalz bleibt die Quote stabil bei 4,6 Prozent.