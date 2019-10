Die Grünen stellten am Wochenende einen ambitionierten Plan vor, wie sie ein Klimapaket schnüren würden. Das Klimapaket der Bundesregierung dürfte auch ein Thema bei der Aktionswoche von Extinction Rebellion sein. Die Aktivisten haben zum Auftakt in Berlin bereits mit Blockaden begonnen. Das Klimaschutzgesetz soll am Mittwoch beschlossen werden.

Kai Niebert, Chef Deutsche Naturschutzring