Das 50. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos ist ein Schaulaufen der politischen Schwergewichte. Wie ist es den Organisatoren gelungen, ein solches Treffen der Mächtigen und Wichtigen zu etablieren?

Etwa 3.000 Menschen nehmen in diesem Jahr am Weltwirtschaftsforum teil - darunter Dutzende Regierungschefs wie US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Wirtschaftsbosse. Aber auch Wissenschaftler und Non-Profit-Organisationen wie Greenpeace reden mit in Davos.

Das Forum habe sich in den vergangenen Jahren für die Zivilgesellschaft geöffnet, sagt Claudia Schmucker, die bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik über globalen Handel forscht: "Davos selbst sagt, dass etwa ein Drittel der Teilnehmer aus der Zivilgesellschaft kommt. Man versucht, sich sehr zu diversifizieren, dass man nicht nur alte weiße Männer dort antrifft."

Weiter sagt Schmucker: "Wir haben ein Viertel Frauen - auch das ist ausbaufähig. Aber Davos muss auch mit der Zeit gehen und es reicht eben nicht, wenn sich nur Business-Manager und Teile der Regierung sich treffen."

SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz berichtet im Video vor dem Forum aus Davos:

Dauer 0:39 min Vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz berichtet aus Davos.

Schweiz als neutraler Ort

Politische Platzhirsche, Wissenschaftler und milliardenschwere Firmenbosse alle an einem Tisch - das ist die Vision von Klaus Schwab, 81 Jahre alt. Er hat das Machtzentrum erschaffen.1971 war das, vor 50 Jahren. Seitdem ist das Treffen immer größer geworden. Ein Teil des Erfolgs: der Veranstaltungsort. Warum, erklärt WEF-Gründer Schwab:

"Als ich das Forum gegründet habe, war die Schweiz ein idealer Standort. Wir hatten den Kalten Krieg - und wir brauchten eine neutrale, unabhängige Plattform." Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums

Informelle Gespräche wichtiger Bestandteil

Von Arafat und Mandela bis Merkel und Trump: Wenn Schwab ruft, folgen ihm die Wichtigen und Mächtigen dieser Welt - meistens jedenfalls. Was haben sie von der Teilnahme am Weltwirtschaftsforum?

Eine Gelegenheit, die sich sonst kaum bietet - sagt Schmucker: "Es ist nicht auf Einladung des US-Präsidenten oder auf Einladung des chinesischen Präsidenten. Sondern man trifft sich auf neutralem Raum - und kann deswegen sehr viel informeller über alle Probleme sprechen. Die Agenda ist wichtig - aber tendenziell sind diese informellen Gespräche, die dort stattfinden, noch wichtiger."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält eine Eröffnungsrede vor dem 50. Weltwirtschaftsforum. dpa Bildfunk Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Selten konkrete Ergebnisse, aber Austausch allein ist viel wert

Was für die Entscheider attraktiv wirkt, sorgt bei vielen Kritikern für Skepsis: Denn das Weltwirtschaftsforum gilt als elitär und undemokratisch - auch, weil bei dem Treffen selten greifbare, konkrete Ergebnisse und Beschlüsse entstehen. Der Nutzen des WEF liege jedoch in erster Linie darin, überhaupt Gleichgesinnte an einen Tisch zu bekommen, so Schmucker - heute mehr denn je:

"Es ist ja nun so, dass wir uns in einer Krise des Multilateralismus' befinden - und sehr viele Staaten immer stärker im Alleingang voranschreiten", sagt die Politikwissenschaftlerin. "Je mehr Treffen es in einem informellen Rahmen gibt, wo man sich austauschen kann, desto besser. Und deswegen ist auch Davos sinnvoll."

Davos - ein Ort, an dem diejenigen miteinander sprechen, die sich sonst kaum begegnen würden - eine Garantie, dass das die Welt besser macht, ist das nicht - aber zumindest eine Möglichkeit.