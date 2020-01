Zum Holocaust-Gedenktag erinnern heute in Auschwitz 200 Überlebende in Anwesenheit von Staats- und Regierungschefs an die grauenhaften Verbrechen der Nationalsozialisten.

Vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, erreichten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz im damals von Nationalsozialisten besetzen Polen. Sie fanden dort noch etwa 7.000 überlebende Häftlinge. Bis zu diesem Tag wurden in dem Konzentrationslager mehr als 1,1 Millionen Menschen ermordet.

Auschwitz gilt als Symbol des industriellen Massenmordes an den europäischen Juden durch die Nationalsozialisten. Der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wurde zum internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt.

Gedenkveranstaltung in Auschwitz

In der Gedenkstätte des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers erinnern heute 200 Überlebende sowie Staats- Regierungschefs an die Befreiung vor 75 Jahren. Erwartet wird neben Polens Präsident Andrzej Duda und dem israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er nahm vergangenen Woche bereits am Welt-Holocaust-Forum in Yad Vashem in Israel teil.

Mit seinen Besuchen in Israel und Polen will Steinmeier die bleibende Verantwortung Deutschlands für den millionenfachen Mord an den europäischen Juden zum Ausdruck bringen, teilte das Bundespräsidialamt mit. Der Bundespräsident wolle damit allen Forderungen nach einem Schlussstrich eine Absage erteilen.

Israels Präsident Rivlin nimmt an Gedenkstunde im Bundestag teil

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages sind auch in Berlin zahlreiche Veranstaltungen geplant - darunter Ausstellungen, Gottesdienste sowie ein Benefiz-Konzert in der Staatsoper Unter den Linden, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen wird.

Am Mittwoch findet im Bundestag eine Gedenkstunde statt, an der auch Bundespräsident Steinmeier und Israels Präsident Rivlin teilnehmen werden.

Das Konzentrationslager Auschwitz Auschwitz gilt heute als Symbol des Massenmords am jüdischen Volk durch die Nationalsozialisten. Weit mehr als eine Million Menschen wurden zwischen 1940 und 1945 in das größte deutsche Konzentrationslager nahe der polnischen Stadt Oswiecim deportiert. Der weit überwiegende Teil waren Juden aus ganz Europa. Dazu kamen etwa 140.000 Polen, Zehntausende Sinti und Roma sowie Tausende politische Häftlinge. Die Zahl der im KZ Auschwitz selbst und vor allem im dazugehörigen Vernichtungslager Birkenau Ermordeten wird auf etwa 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen geschätzt. Holocaust-Gedenkstätte Auschwitz Das frühere Vernichtungslager Auschwitz ist heute eine Gedenkstätte. Das Foto zeigt die Überreste von Schornsteinen der Häftlingsbaracken, dahinter befindet sich das historische Tor. dpa Bildfunk picture alliance/Monika Skolimowska/zb/dpa 1947 wurde in Auschwitz ein Museum zur Erinnerung an die Verbrechen des Holocaust gegründet. Auf dem Gelände des Museums befindet sich ein internationales Bildungszentrum. Erhalten geblieben sind Reste der Häftlingsbaracken, Ruinen der Gaskammern und Krematorien sowie Dutzende Kilometer des Lagerzauns. Auch die Eisenbahnrampe ist noch zu sehen - an ihr fanden die Selektionen der ankommenden Häftlinge statt. Seit 1979 sind die Überreste des Lagers als Weltkulturerbe-Stätte eingetragen. Der Tag der Befreiung von Auschwitz ist seit 1996 in Deutschland Gedenktag für die Millionen Opfer des Völkermords durch die Nationalsozialisten. 2005 erklärte die UNO-Vollversammlung den Tag zum weltweiten Holocaust-Gedenktag.