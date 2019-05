Weltweite Fridays for Future-Proteste

Die Fridays for Future-Bewegung hat heute wieder weltweit zu Protesten aufgerufen. Demonstrationen von Schülern für den Klimaschutz soll es auch in mehr als 200 deutschen Städten geben, unter anderem in Berlin, Mainz, Koblenz, Freiburg und Stuttgart. Die deutschen Initiatoren fordern einen Kohleausstieg bereits im Jahr 2030 und verbindliche Regeln, um Treibhausgase zu verringern. Dass die Proteste während der Unterrichtszeit stattfinden, hat in Deutschland zu einer Debatte geführt. Mittlerweile unterstützen aber auch viele Eltern, Wissenschaftler und Politiker die Demonstrationen.