per Mail teilen

Die USA und Japan haben beschlossen, in der Weltraumforschung enger zusammenzuarbeiten. Denn beide Länder planten Flüge zum Mond und auf den Mars - das hat US-Präsident Donald Trump nach einem Treffen mit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe gesagt. Aus militärischer Sicht sei nichts so wichtig, wie das Weltall. Zuletzt hatte Trump immer wieder gefordert, dass Japan mehr in die US-Wirtschaft investiert. Ansonsten drohte er mit Strafzöllen auf japanische Autoimporte.