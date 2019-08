Weltkriegsbombe in Moskauer Kreml entdeckt

In der russischen Hauptstadt Moskau haben Bauarbeiter mitten im Kreml eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Experten haben den Blindgänger nach Angaben eines Militärsprechers entfernt und das Gelände rund um das Präsidialamt von Staatschef Wladimir Putin abgesichert. Die Bombe habe wahrscheinlich seit der Schlacht um Moskau in den Jahren 1941/42 unter mehreren Bodenschichten in einem Keller gelegen. Die Schlacht war die erste, in der die Rote Armee den Vormarsch der deutschen Wehrmacht stoppte und sie zurücktrieb.