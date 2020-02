Wenn sich nichts ändert, geht die WHO von einem Anstieg der Krebserkrankungen um 60 Prozent in den nächsten zwei Jahrzehnten aus. Davon seien besonders ärmere Länder betroffen.

Im Jahr 2018 starben weltweit nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9,6 Millionen Menschen an Krebs. 18,1 Millionen Menschen lebten mit einem Tumor oder einer anderen Krebsform. Am häufigsten sei Lungenkrebs, gefolgt von Brustkrebs bei Frauen und Darmkrebs.

Die Zahlen könnten in den nächsten zwei Jahrzehnten stark steigen, wenn sich aktuelle Trends fortsetzen würden, warnt die WHO. Besonders drastisch könnte der Anstieg der Erkrankungen in armen Ländern sein, erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Grund seien die begrenzten Ressourcen in den Gesundheitssystemen ärmerer Staaten.

Deutschland steht im internationalen Vergleich in der Versorgung von Krebspatienten zwar gut da, doch gibt es weiterhin Handlungsbedarf. Vor einem Jahr rief die Bundesregierung die Dekade gegen den Krebs aus. Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) zieht eine positive Zwischenbilanz. Schwerpunkte in Zukunft seien die Forschung und die Prävention:

Dauer 3:21 min Bundesforschungsministerin will Kampf gegen den Krebs gewinnen Vor einem Jahr hat die Bundesregierung eine nationale Dekade gegen den Krebs ausgerufen. Über die Zwischenbilanz von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek nach einem Jahr berichtet Berlin-Korrespondentinn Angela Tesch.

WHO: Mehr Krebserkrankungen vor allem in ärmeren Ländern

In ärmeren Staaten hingegen muss priorisiert werden. Die knappen Ressourcen würden dort zuerst für den Kampf gegen Infektionskrankheiten wie Malaria und die Verbesserung der Mütter- und Kindergesundheit eingestezt, erklärte die WHO. Für die Behandlung von Krebspatienten blieben dann nicht mehr viele Mittel übrig.

Weniger als 15 Prozent der ärmeren Länder, etwa in Afrika oder Südasien, würden über die nötige medizinische Infrastruktur verfügen. Mehr als 90 Prozent der reichen Staaten könnten hingegen eine Behandlung für Menschen mit Krebs anbieten.

Aufklärung und Vorsorge verstärken

Die WHO erinnert anlässlich des heutigen Weltkrebstages auch an Aufklärungs- und Vorsorgemaßnahmen. Viele Krebserkrankungen könnten durch eine Änderung des Lebensstils und das Vermeiden von riskanten Angewohnheiten verhindert werden. So sei Rauchen die Ursache von einem Viertel aller Krebs-Todesfälle.