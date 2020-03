Die Weltklimakonferenz in Madrid geht diese Woche in die entscheidende Phase. Nachdem Unterhändler aus rund 200 Staaten in der vergangenen Woche technische Details geklärt haben, sollen jetzt politische Entscheidungen folgen. Am Vormittag werden die schwedische Klimaaktivistin und Fridays for Future Initiatorin Greta Thunberg und ihre deutsche Mitstreiterin Luisa Neubauer erwartet. Außerdem soll Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zu ersten Gesprächen ankommen.