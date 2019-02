Der Weltkindertag am 20. September ist in Thüringen ein neuer gesetzlicher Feiertag - der elfte arbeitsfreie Feiertag in Thüringen. Das hat der Landtag beschlossen. Damit soll hervorgehoben werden, dass Kinder die Zukunft der Gesellschaft sind - Eltern in Thüringen sollen künftig am 20. September mehr Zeit für ihre Kinder haben.