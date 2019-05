per Mail teilen

Am Mount Everest ist ein weiterer Bergsteiger gestorben. Bei dem Toten handelt es sich um einen Briten, wie die nepalesischen Behörden mitgeteilt haben. Damit steigt die Zahl der Toten allein in den letzten Tagen auf Zehn. Der wachsende Bergsteiger-Tourismus am Mount Everest führt laut Beobachtern immer mehr zu tödlichen Komplikationen.