Weitere Proteste in Hongkong haben begonnen

Trotz eines Polizei-Verbots demonstrieren Regierungskritiker in Hongkong weiter. Sie haben sich am internationalen Flughafen und anderen Orten in Hongkong versammelt. Seit mehreren Wochen protestieren Tausende gegen die Regierung - immer wieder kommt es zu Ausschreitungen und Festnahmen. Darum ist es auch in einem Telefonat zwischen dem britischen Außenminister Dominic Raab und der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam gegangen. China hatte daraufhin verlangt, dass Großbritannien sich nicht in die Angelegenheiten Hongkongs einmischt. London sorge durch solche Telefonate für Ärger in der ehemaligen britischen Kolonie, heißt es aus Peking.