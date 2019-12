Weitere Proteste in Frankreich gegen Rentenreform

per Mail teilen

In Frankreich werden auch am Wochenende Probleme im Nah- und Fernverkehr erwartet. Grund sind Proteste gegen die Rentenreform der Regierung. Die französische Staatsbahn SNCF hat angekündigt, dass nur 10 bis 15 Prozent der Züge fahren werden. Sie rief die Fahrgäste dazu auf, geplante Reisen zu verschieben. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass es im Grenzverkehr zu Einschränkungen kommt. Unter anderem könnten Züge ausfallen, die von Frankfurt über Kaiserslautern und Saarbrücken nach Frankreich fahren.

Lastwagenfahrer haben zahlreiche Autobahnen blockiert. Sie protestieren die geplante Steuererhöhung auf Kraftstoff. Auch im Nah- und Fernverkehr kommt es in Frankreich zu Behinderungen. In Paris ist am Mittag eine Demonstration von Gewerkschaften gegen Arbeitslosigkeit und soziale Unsicherheit geplant.