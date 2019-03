per Mail teilen

Noch immer ist unklar, weshalb am Montag drei Menschen im niederländischen Utrecht sterben mussten. Jetzt hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei hat einen 40-Jährigen im Zusammenhang mit den Schüssen am Montag in einer Straßenbahn festgenommen. Was ihm vorgeworfen wird, ist noch unklar. Als Hauptverdächtiger gilt ein 37-jähriger Mann türkischer Herkunft. Zwei zuvor Festgenommene wurden wieder freigelassen.

Der mutmaßliche Haupttäter ist ein vorbestrafter Mann türkischer Abstammung. In seinem Fluchtauto wurde am Dienstag ein Schreiben gefunden. Das lässt die Ermittler darauf schließen, dass es ein terroristisches Motiv für die Tat gibt.

Außerdem gebe es noch keinen Hinweis, dass der mutmaßliche Täter - ein vorbestrafter 37-jähriger Mann türkischer Abstammung - eines seiner Opfer gekannt habe.

Dauer 01:30 min Tatverdächtiger hat langes Vorstrafenregister Der Hauptverdächtige nach den tödlichen Schüssen von Utrecht ist gefasst, berichtet Stephan Ueberbach.

Andere Motive möglich

Die Behörden schließen andere Tatmotive aber nicht aus. Die Familie des Verdächtigen berichtet nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, der Mann habe in der Straßenbahn auf eine Verwandte geschossen. In den niederländischen Medien wird über eine mögliche Beziehungstat spekuliert.

Durch die Schüsse in der Straßenbahn starben drei Menschen - eine 19-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 28 und 49 Jahren. Außerdem wurden drei Menschen schwer und vier Menschen leicht verletzt.