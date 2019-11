Weitere Festnahme im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach

Der Fall von Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen hat größere Dimensionen als bisher bekannt. Mittlerweile sind acht Opfer im Alter zwischen einem und elf Jahren bekannt - sechs Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln bekannt gegeben. Um das erhebliche Datenmaterial in dem Fall auszuwerten, müssten Ermittler im Schichtbetrieb arbeiten. Sichergestellt wurden bei den Verdächtigen nicht nur hunderttausende digitale Dokumente sondern auch Sexspielzeug, Fesselmaterial und Liebesbriefe in Kinderhandschrift.