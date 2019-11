In Malta hat die Polizei offenbar einen Geschäftsmann festgenommen, der in den Mord an der Journalistin Daphne Galizia verwickelt sein soll. Die Ermittler hoffen, dadurch klären zu können, wer das Verbrechen in Auftrag gegeben hat. Gegen drei weitere Männer, die die Frau im Oktober 2017 mit einer Autobombe getötet haben sollen, laufen bereits Ermittlungen. Galizia hatte unter anderem in Fällen mutmaßlicher Korruption recherchiert. Der Fall machte auch im Ausland Schlagzeilen.